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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23599615 www.24chasa.bg

Пакистан нанесе нови въздушни удари по Афганистан

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Пакистан нанесе нови въздушни удари по Афганистан Снимка: Pixabay

Пакистан нанесе нови въздушни удари по цели в съседен Афганистан след смъртоносния атентат в страната в петък, предаде ДПА, позовавайки се на информация от пакистанското Министерство на информацията, разпространена днес.

По данни на министерството при операцията вчера са били поразени три цели в гранични райони на Афганистан, като са ликвидирани 28 терористи. Според властите мишени са били укрития на пакистанските талибани в пограничните провинции, за които се предполага, че са свързани със смъртоносни трансгранични нападения през последните месеци.

Ислямистката коалиция „Итехад Муджахидин Пакистан" пое отговорност за координирана атака срещу полицейски щаб в Северозападен Пакистан в петък. При нападението са загинали най-малко 22 души. Групировката е ръководена от Хафиз Гул Бахадур, който има връзки с „Ал Каида", пише БТА. 

Говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид потвърди в „Екс" за два от въздушните удари. По думите му обаче при тях са загинали само трима цивилни. Тази информация не може да бъде потвърдена по независим път.

Муджахид предупреди, че талибаните ще отговорят на пакистанската агресия в подходящ момент.

Исламабад отдавна обвинява управляващите в Афганистан талибани, че укриват бойци, които извършват нападения на пакистанска територия. Кабул отхвърля тези обвинения.

Напрежението между двете страни ескалира до открит конфликт преди около година. Оттогава Пакистан затвори граничните си пунктове с Афганистан, което сериозно засегна доставките на храни и хуманитарната помощ.

Пакистан нанесе нови въздушни удари по Афганистан Снимка: Pixabay

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