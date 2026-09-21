САЩ отказаха визи на част от екипа на иранския президент

САЩ са отказали да издадат визи на част от делегацията на иранския президент Масуд Пезешкиан, който трябва да отпътува от Иран, за да участва в Общото събрание на ООН в Ню Йорк, предаде Франс прес.

"При безпрецедентна враждебна мярка от страна на американското правителство, Доналд Тръмп отказа да издаде визи на някои членове на високопоставената президентска делегация, включително на представители на неговия екип по комуникациите", съобщи държавната информационна агенция ИРНА, пише БТА.

По-рано американският президент заплаши с нови удари по Иран и предупреди, че предстоят „много големи неща". Държавният глава на САЩ прекъсна престоя си в Кемп Дейвид, заяви, че е в „режим на вземане на решение", а Пентагонът обяви, че ще удари Иран „СИЛНО", съобщава "Дейли мейл".

Тръмп заяви пред Fox News в неделя, че „някои ирански представители се укриват и не можем да намерим никого, който да е способен да постигне сделка". Той допълни, че е в „режим на вземане на решение" и предупреди, че предстоят „много големи неща" във войната между САЩ и Иран.

„Въпросът ми е кога и дали да взривя цялата нация", каза още той и добави: „По-добре да се държат добре".

Наскоро Тръмп, заяви, че „вероятно би бил отворен" за среща с иранския президент по време на заседанията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Дипломат, пожелал анонимност, заяви пред „Дейли мейл" миналата седмица, че Тръмп планира да изложи основните си оплаквания по време на срещата на ООН, като същевременно отчаяно ще защитава глобалната си политика.

„Казаха ми, че той планира да каже нещо от рода на: „Не мисля, че все още някой дава своя принос в ООН. Войната ще приключи, ако хората [в Иран] ме послушат". Речта на Тръмп, двустранните срещи... скука. Истинските новини се създават по време на разговорите му по коридорите, които няма да видим", коментира дипломатът.

Годишната среща на световните лидери действително се очертава като напрегнат и силно конфронтационен форум, доминиран от търговски спорове, нарастващо напрежение с европейските съюзници и активна война с Иран, която Тръмп твърди, че е към края си.