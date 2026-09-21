Тръмп поискал от Зеленски да спре ударите по руските рафинерии заради дизела

„Дизел, дизел и още веднъж дизел", повтарял Тръмп по думите на служител, чул разговора

Американският президент Доналд Тръмп е настоял Украйна да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни предприятия по време на телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в неделя. Това съобщават „Файненшъл таймс" и Axios, като се позовават на свои източници. Вашингтон и Киев не са коментирали публикациите, отбелязва Би Би Си.

Според източници на двете медии Тръмп многократно е призовал Зеленски да разпореди на украинските военни да спрат ударите с дронове и ракети срещу руските рафинерии, произвеждащи и дизелово гориво.

Журналисти на „Файненшъл таймс" са разговаряли с високопоставен украински служител, който е присъствал на телефонния разговор. По думите му основното послание на американския президент било свързано именно с дизеловото гориво. „Дизел, дизел и още веднъж дизел" – така той описал акцента на Тръмп, който настоявал Киев да прекрати атаките.

Човек, запознат със съдържанието на разговора, също заявил пред Axios, че думата „дизел" е била повтаряна многократно.

Тръмп е изразил загриженост от поскъпването на дизеловото гориво и според източник на "Файненшъл таймс" е предложил да бъде осигурен износът на гориво от Русия, за да се намали недостигът на пазара.

Още на 13 септември американският президент заяви, че световните цени на дизела се повишават заради руско-украинската война, а не заради конфликта между САЩ и Израел с Иран. Тогава той призова Зеленски да „направи едно нещо" – да спре ударите срещу руските производители на дизелово гориво.

Ден по-късно Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че Русия и Украйна са се договорили да прекратят атаките срещу енергийната инфраструктура. Москва и Киев обаче не потвърдиха такава договореност.

Миналата неделя украинските военни нанесоха удар по Московския нефтопреработвателен завод в Капотня. Атаката беше част от ударите срещу руската столица, които руските власти определиха като най-мащабните от началото на войната.

В края на август Русия удължи до 30 септември забраната за износ на дизелово гориво. Ограничението беше въведено първоначално на 8 юли и беше свързано с недостига на гориво в страната, предизвикан от постоянните украински удари по нефтопреработвателни предприятия.

Експерти посочват няколко фактора за повишаването на цените на петрола и дизеловото гориво, като украинските удари са само един от тях. Другите причини са свързани с мащабните прекъсвания на доставките на петрол и петролни продукти от Персийския залив след нападението на САЩ и Израел срещу Иран и последвалата блокада на Ормузкия проток.

Двете издания отбелязват, че дизеловото гориво се е превърнало в политически проблем за Тръмп в навечерието на междинните избори. Според медиите щетите по инфраструктурата, причинени от войната с Иран и руско-украинския конфликт, ограничават предлагането и допринасят за достигането на безпрецедентно високи цени в САЩ.

Междувременно украински служител, е изразил опасения, че Тръмп вероятно не бърза да приложи наскоро приетия и подписан от него закон за „адските санкции" срещу Русия и може да използва забавянето като средство за натиск върху Киев да прекрати ударите. Същият източник допуска обаче, че американският президент може да използва санкциите и като инструмент за натиск върху Москва.

Зеленски съобщи, че се е договорил с Тръмп за среща в Ню Йорк по време на сесията на Общото събрание на ООН, която започва във вторник. Украинският президент заяви, че разговорът с американския му колега „може да промени много неща".

По думите на Зеленски сред обсъжданите идеи са стъпки за деескалация и въпроси, свързани със сигурността, включително енергийната и продоволствената сигурност, както и защитата на човешкия живот.

Зеленски благодари на Тръмп за подписването на закона за санкциите, за чието приемане е лобирал американският сенатор Линдзи Греъм, който е починал внезапно, както и за неотдавнашното посещение в Киев на специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Западни експерти междувременно изразяват съмнения, че руският президент Владимир Путин има интерес от енергийно примирие. Според тях Путин възнамерява през зимата да засили ударите срещу украински електроцентрали и друга критична инфраструктура, с надеждата да принуди Киев да направи отстъпки.

Самият Тръмп също коментира ситуацията в социалната си мрежа. Той заяви, че Русия е загубила контрол над собствената си нефтопреработваща промишленост заради войната с Украйна, като голяма част от рафинериите са били взривени и са извадени от строя, поне временно.

„Тази нелепа и безкрайна война с Украйна трябва да бъде прекратена. Целият свят страда от факта, че всеки месец загиват 25 000 души, предимно войници. Колко жалко!", написа американският президент.