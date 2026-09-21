Мицкоски говорил с Рубио в Ню Йорк. Опозицията: Среща от такъв ранг не се води в коридора

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски съобщи, че по време на посещението си в Ню Йорк е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. За разговора той информира във фейсбук профила си, а пресслужбата на правителството в Скопие разпространи снимки и видео от срещата.

„Тези дискусии са от особено значение и потвърждават важността на стратегическото партньорство и непрекъснатия политически диалог със САЩ", написа Мицкоски. По думите му директната комуникация на високо политическо ниво дава възможност за обмен на мнения по въпроси от взаимен интерес, задълбочаване на двустранните отношения и допълнително укрепване на позицията на Северна Македония като стабилен и надежден съюзник, пише БТА.

Мицкоски посочи още, че в условията на сериозни геополитически предизвикателства силните партньорства и откритият диалог със стратегическите съюзници придобиват още по-голямо значение. „(Северна) Македония има ясни национални интереси и продължава да ги защитава с достойнство и принципи заедно с нашите стратегически партньори", допълни той.

Начинът, по който е проведен разговорът между Мицкоски и Рубио, обаче беше критикуван от опозиционния СДСМ. От партията заявиха, че премиерът представя „неофициален разговор в коридора" като официална среща.

„Страшно е човекът, който оглавява правителството на страната, да представя неофициален разговор в коридора, като официална среща. Среща от такъв ранг се провежда в кабинет или конферентна зала, с дневен ред и протокол. Не в коридора. Не с разкопчано сако. Не без вратовръзка. Не с ръце в джобовете", посочиха от СДСМ.

От опозицията допълниха, че „това не е дипломация, а екскурзия за сметка на държавата". Според СДСМ Мицкоски е заминал за Ню Йорк с 50-членна делегация.

Премиерът на Северна Македония отпътува за САЩ преди седмица, за да участва в Общото събрание на ООН. По време на визитата си той е провел и други срещи с американски представители. Правителствената пресслужба в Скопие съобщи за разговори с главния политически директор и изпълняващата длъжността главен директор по развитието в Американската корпорация за финансиране на развитието Каролайн Вик, с конгресмена и председател на подкомисията по Европа в Комисията по външни работи на Камарата на представителите на САЩ Кийт Селф, както и със съпредседателя на Македонската група за приятелство в Конгреса на САЩ Клаудия Тени.

Според СДСМ резултатът от разговорите на делегацията на Северна Македония с представители на американски институции е пет милиона долара за мина за антимон край село Лука в община Крива Паланка. За проекта за добив на антимон с американско финансиране от пет милиона долара Мицкоски съобщи в интервю за агенция МИА, публикувано през уикенда.

Опозицията остро реагира и на този проект. „Антимонът не е хляб и не е заплата. Той е метал за военната индустрия. Добива се, топи се, от хвостохранилищата влиза в почвата, в кладенците, в растенията (...) Европа спира подобни изкопни работи, защото отровата остава, печалбата си отива", заявиха от СДСМ.

Според партията петте милиона долара, предоставени на чуждестранна компания за природен ресурс, показват, че „самата държава не работи, няма бюджет за хората и реките около Крива Паланка, дава се в чужбина срещу комисиона".

СДСМ посочи още, че средствата, предвидени за отбелязването на 35-ата годишнина от независимостта на Северна Македония на 8 септември тази година, са по-големи от обявената инвестиция от пет милиона долара.