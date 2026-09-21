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Иран: Санкционирахме 77 кораба заради нарушения в Ормузкия проток

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СНИМКА: Ройтерс

Иран съобщи, че 77 кораба са санкционирани заради предполагаеми нарушения в Ормузкия проток. Търговското корабоплаване през този стратегически воден път остава значително под последните средни стойности.

Администрацията на водните пътища в Персийския залив, създадена от Иран за регулиране на преминаването през Ормузкия проток, обяви санкциите в изявление относно нарушенията, извършени от кораби във водния път.

Посочиха, че санкциите ще се прилагат и към други кораби и застрахователни компании, които сътрудничат на включените в списъка кораби. Тя не разкри националността на санкционираните кораби, нито предостави подробности за наложените срещу тях мерки, пише Türkiye Today. 

Трафикът на товарни кораби през Ормузкия проток спадна до едноцифрени стойности на ден през уикенда, като остана под 10-дневната средна стойност от 14 кораба, според предварителни данни за проследяване на кораби, съобщени от Ройтерс в понеделник.

През уикенда четири кораба напуснаха Персийския залив през протока.

Сред тях бяха кораб от типа „Хандисайз", плаващ с баласт, кораб от типа „Ханди", превозващ втечнен нефтен газ, кораб от типа „Супрамакс", превозващ торове, и кораб от типа „Суецмакс", натоварен със суров нефт или кондензат. Според данните през същия период в залива са влезли десет кораба.

Сред тях са били мини-булкер, превозващ дребни насипни товари, кораб от типа „Хендимакс", превозващ зърно, кораб от типа „Панамакс", превозващ метали, и кораб от типа „Супрамакс", превозващ сухи насипни товари.

Данните показват, че корабната активност през Ормузкия проток продължава да остава под неотдавнашната си 10-дневна средна стойност, след като Иран обяви санкции срещу кораби, които според него са нарушили правилата за преминаване през водния път.

                               

СНИМКА: Ройтерс

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