Тръмп: Русия загуби контрол над дизеловата си индустрия. И пак зове за край на войната

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е „загубила контрол" над своята дизелова индустрия и отново отправи призив за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Русия за съжаление е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизелово гориво бяха взривени и поне временно са извадени от експлоатация", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Изявлението беше направено ден преди планираната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

„Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена", подчерта Тръмп.

Американският президент Доналд Тръмп е настоял Украйна да прекрати ударите по руските нефтопреработвателни предприятия по време на телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски в неделя. Това съобщиха по-рано „Файненшъл таймс" и Axios, като се позоваха на свои източници.

Според източници на двете медии Тръмп многократно е призовал Зеленски да разпореди на украинските военни да спрат ударите с дронове и ракети срещу руските рафинерии, произвеждащи и дизелово гориво.

Журналисти на „Файненшъл таймс" са разговаряли с високопоставен украински служител, който е присъствал на телефонния разговор. По думите му основното послание на американския президент било свързано именно с дизеловото гориво. „Дизел, дизел и още веднъж дизел" – така той описал акцента на Тръмп, който настоявал Киев да прекрати атаките.

Човек, запознат със съдържанието на разговора, също заявил пред Axios, че думата „дизел" е била повтаряна многократно.

Тръмп е изразил загриженост от поскъпването на дизеловото гориво и според източник на "Файненшъл таймс" е предложил да бъде осигурен износът на гориво от Русия, за да се намали недостигът на пазара.