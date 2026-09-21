Проучване: Партията на Вучич в Сърбия би спечелила изборите с близо 49%

Според проучване, проведено между 16 и 20 септември от агенция "Фактор плюс", листата, водена от сръбския президент Александър Вучич – „Единна Сърбия", би спечелила на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври с 48,6 процента подкрепа, което е с 1,4 процента повече от предишно проучване на общественото мнение, предава сръбският вестник "Блиц".

Вучич обяви по-рано този месец пред Пинк ТВ, че ще подаде оставка като президент на 27 септември. Той ще се включи в кампанията на „Единна Сърбия", която е водена от управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП).

Данните от проучването сочат още, че листата, подкрепена от протестиращите в страната студенти, „Студентска листа – Студентите печелят", би спечелила 37,1 процента подкрепа на парламентарния вот в края на октомври. Това е скок с 5,6 процента спрямо предишно проучване на електоралните нагласи.

"Кампанията се разгорещява и едва когато тя се раздвижи, ще видим как ще се променят процентите. Сръбската прогресивна партия (СПП) успешно пази своя електорат. Ако остане така, те биха могли да разчитат на абсолютно мнозинство", каза пред "Блиц" Владимир Пеич, изпълнителен директор на агенция „Фактор плюс".

По отношение на „Студентската листа" Пеич казва, че след оттеглянето от участие в изборите на формациите „Национално движение на Сърбия", „Екологично въстание" и „Новото лице на Сърбия", опозиционният фронт се хомогенизира.

Студентското движение започна предизборната си кампания на 10 септември в северния сръбски град Нови Сад, откъдето започна масово социално недоволство след като на 1 ноември 2024 г. бетонната козирка на ремонтираната жп гара в града се срути и причини смъртта на 16 души, а един бе тежко ранен. Впоследствие студенти блокираха над 60 факултета и оглавиха антиправителствени протести, като обвиниха властите за инцидента и издигнаха антикорупционни искания. През май 2025 година протестиращите студенти поискаха свикване на предсрочни парламентарни избори и продължиха да провеждат протести.