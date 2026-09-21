Тръмп за част от медиите: Заплаха са за националната сигурност

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини част от медиите, че представляват „заплаха за националната сигурност", три дни след като забрани достъпа до Белия дом на три американски медии, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В публикация в социалната си мрежа Трут соушъл американският президент заяви, че води борба срещу „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, нещо, което се е разпространило като рак в нашите скъпи Съединени американски щати".

„Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно НЕЗАБАВНО!", добави той.

Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и Политико съобщиха в съвместно изявление, че планират да заведат дело срещу президента на САЩ Доналд Тръмп заради решението му да забрани достъпа им до Белия дом, предаде ДПА.

Според тях, ако решението на президента не бъде оспорено, то би „застрашило свободата на медиите и правото на обществото на независима журналистика, свободна от правителствена намеса".

Правителството е било уведомено, че искът ще бъде внесен в съда днес. Целта е „да се защити принципът, че правителството не определя какво да отразява или публикува пресата".

В петък Тръмп обяви, че трите медийни организации са лишени от достъп до Белия дом с незабавен ефект, като ги обвини в разпространяване на фалшиви новини.

Критиците определят мярката като опит за сплашване и като атака срещу свободата на медиите. Какво точно е провокирало решението на Тръмп, остава неясно.

В събота на журналисти и от трите медии е било попречено да влязат на територията на Белия дом.

По време на втория си мандат Тръмп все по-често заема твърда позиция срещу медии, които не одобрява. Той редовно отправя обиди към журналисти, когато не харесва задаваните им въпроси, докато открито хвали благоприятното за него медийно отразяване, отбелязва ДПА.