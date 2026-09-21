Кустурица спечели дело срещу близка до властта в Белград медия за обидни коментари

Сръбският режисьор Емир Кустурица е получил обезщетение по дело, което е завел срещу главните редактори на телевизия и таблоид "Информер", съобщи регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

Съдия от Втори основен съд в Белград е наложил глоби на главния редактор на "Информер" Драган Вучичевич и на телевизионния редактор Деян Вукелич заради обидни коментари по адрес на Кустурица, съобщи адвокатската кантора "Томанович", представляваща режисьора.

Вестник "Информер" и "Информер ТВ" са сред медиите, определяни от критиците на сръбските власти като близки до управляващите, посочва Ен1. Те често са критикувани за отношението им към представители на опозицията и студентското движение.

В изявление адвокатската кантора посочва, че делото е свързано с "кампания от лъжи и обиди", водена според нея от множество медии, които подкрепят властта, и от политическото ръководство на страната. От кантората заявяват, че подобни действия имат ограничен ефект, когато се сблъскат с професионалната и личната почтеност на засегнатите лица.

Кустурица в миналото е поддържал близки отношения със сръбските власти и е изразявал подкрепа за президента Александър Вучич, припомня Ен1. През последните години обаче позициите му по отношение на управляващите станаха по-критични. През 2025 г. режисьорът публично подкрепи студентските протести, които започнаха след падането на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 14 души. Отношенията му с властта се обостриха още повече през лятото на 2025 г., когато данъчните власти затвориха за определен период ресторанта му "Висконти" в изграденото от него етноселище Дървенград заради установени нарушения. Тогава Кустурица иронично благодари на Вучич и финансовия министър Синиша Мали, като свърза действията на институциите с подкрепата си за протестите.

Режисьорът, роден в Сараево, е сред най-известните представители на сръбската култура и е носител на две "Златни палми" от кинофестивала в Кан – за филмите "Баща в командировка" през 1985 г. и за "Ъндърграунд" през 1995 г. Освен с киното Кустурица е известен и с музикалната си дейност с групата "Забранено пушене"/"No Smoking Orchestra".