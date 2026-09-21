Катастрофа, призна Мерц след поредна загуба, но иска да е канцлер (Обзор)

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Спрягат дъщеря на турски имигранти за кмет на Берлин

Германският канцлер Фридрих Мерц и неговият Християндемократически съюз (ХДС) претърпяха сериозно поражение на местните избори в две важни федерални провинции на Германия.

Провала на вота самият Мерц определи като катастрофа. Към това се добавя и рекордно ниският му рейтинг, което според анализатори може да означава само едно - Мерц да се раздели с поста си на канцлер. Той обаче остава непоклатим в решението си да продължи да бъде начело на Германия и ХДС.

Най-болезнени за Мерц бяха резултатите в североизточната федерална провинция Мекленбург - Предна Померания. Там триумфира “Алтернатива за Германия” (АзГ) - крайнодясното движение на Алис Вайдел. Формацията получи 38,2% от вота на избирателите, докато ХДС дори не премина 5-процентната бариера и

не успя да прати свои представители в местния парламент

Втори са коалиционните партньори на ХДС на федерално ниво - социалдемократите. Те получиха 35,5%.

За ХДС това е третото поражение в рамките на две седмици. На регионалните избори в Саксония-Анхалт на 6 септември партията остана далеч зад АзГ, която германската служба за защита на конституцията е класифицирала като частично екстремистка.

“Реформите трябва да се осъществят. Поемам тази отговорност, защото искам да поведем страната ни напред. Това, което трябва да се направи сега, изисква твърдост, непоколебимост и търпение. Ще демонстрирам това като председател на ХДС и като канцлер на страната ни”, заяви Мерц.

Победата на “Алтернатива за Германия” в Мекленбург - Предна Померания не гарантира местната власт. Тя няма достатъчно гласове, за да сформира самостоятелен кабинет, и ще трябва да търси подкрепата на останалите партии в местния парламент. Те на свой ред отказват да си сътрудничат с крайнодесните.

Втората по численост политическа група на социалдемократите ще се опита да направи правителство с помощта на няколко по-малки партии като “Зелените” и “Левицата” (наследник на бившата комунистическа партия на Източна Германия).

В Берлин именно тя излезе големият победител, прибирайки около 25% от вота на избирателите. С подкрепата нa социалдемократите и партията на “Зелените”, крайнолявата партия “Левицата” би могла да сформира коалиция.

Ако това стане, Берлин ще бъде управляван за пръв път от крайноляв кмет

За поста е спрягано името на 45-годишната юристка Елиф Ералп, която дъщеря на турски имигранти.

“Моята визия за Берлин е град, достъпен за всички, където всеки - независимо от произхода, религията, езика или доходите си, може да води добър и достоен живот”, заяви тя.