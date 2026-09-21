САЩ договарят мащабна сделка за поташ от Беларус, вместо да го купуват от Канада

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон работи по „мащабна" сделка за покупки на поташ (калиев карбонат) от Беларус, като допълни, че цената ще бъде по-ниска от тази, която САЩ плащат в момента на Канада за суровината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Съединените щати работят по мащабна сделка за закупуване на поташ от Беларус", посочи днес Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут сошъл" (Truth Social).
„Цената ще бъде значително по-ниска от тази, която плащаме в момента на Канада, което е много добра новина за нашите фермери и животновъди", добави държаният глава.
Съединените щати осигуряват по-голямата част от вноса си на поташ от Канада. Химичното съединение помага за повишаване на устойчивостта на растенията към болести, подобряване на качеството на реколтата и увеличаване на добивите.
Президентът Александър Лукашенко заяви по-рано през септември, че Беларус вече продава поташ на САЩ, съобщи тогава беларуската държавна информационна агенция "Белта".
Беларус е близък съюзник на Русия и е обект на санкции от страна на много западни страни, но отношенията на страната със САЩ се затоплиха през изминалата година след поредица от освобождавания на политически затворници, постигнато с посредничеството на Вашингтон, припомня Ройтерс.
След едно от освобождаванията през декември миналата година САЩ заявиха, че ще отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, който е важна съставка в торовете.