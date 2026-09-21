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САЩ договарят мащабна сделка за поташ от Беларус, вместо да го купуват от Канада

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Американският президент Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон работи по „мащабна" сделка за покупки на поташ (калиев карбонат) от Беларус, като допълни, че цената ще бъде по-ниска от тази, която САЩ плащат в момента на Канада за суровината, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Съединените щати работят по мащабна сделка за закупуване на поташ от Беларус", посочи днес Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут сошъл" (Truth Social).

„Цената ще бъде значително по-ниска от тази, която плащаме в момента на Канада, което е много добра новина за нашите фермери и животновъди", добави държаният глава.

Съединените щати осигуряват по-голямата част от вноса си на поташ от Канада. Химичното съединение помага за повишаване на устойчивостта на растенията към болести, подобряване на качеството на реколтата и увеличаване на добивите.

Президентът Александър Лукашенко заяви по-рано през септември, че Беларус вече продава поташ на САЩ, съобщи тогава беларуската държавна информационна агенция "Белта".

Беларус е близък съюзник на Русия и е обект на санкции от страна на много западни страни, но отношенията на страната със САЩ се затоплиха през изминалата година след поредица от освобождавания на политически затворници, постигнато с посредничеството на Вашингтон, припомня Ройтерс.

След едно от освобождаванията през декември миналата година САЩ заявиха, че ще отменят санкциите срещу беларуския калиев карбонат, който е важна съставка в торовете.

Американският президент Доналд Тръмп

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