Йеменците бягат през Червено море, докато хутите ескалират конфликта

Йемен е разтърсен от ужасна гражданска война, която от 2014 г. насам е отнела живота на десетки хиляди хора и е принудила милиони да напуснат домовете си. ООН оценява, че общо над 120 000 йеменци са били разселени заради внезапното засилване на боевете по йеменското крайбрежие на Червено море, съобщава Би Би Си.

Крехкото примирие от 2022 г. между саудитците и хутите, постигнато с посредничеството на ООН, се провали драматично през последните месеци, като двете страни си разменят ракети, дронове и въздушни удари.

Войната в Йемен може и да изглежда далечна за повечето хора, но последиците от прекъсването на износа на петрол от Саудитска Арабия през пролива Баб ал-Мандаб са широко отразявани. Но както винаги, често именно човешката цена остава незабелязана.

50-годишният Ибрахим Иса е от йеменския крайбрежен град Дхубаб. Той се намира точно на фронтовата линия на войната между йеменските хути и подкрепяните от Саудитска Арабия проправителствени сили, които се сражават срещу тях.

Днес той седи върху брезент, разпънат върху пясъчния под в огромно, отворено от всички страни складово помещение в лагера „Маркази" в Обок, заобиколен от семейството си. Мястото е в северната част на Джибути, препълнено е с йеменски семейства, които са избягали с лодки през тесния пролив Баб ал-Мандаб.

След като са прекосили морето, йеменските бежанци са стигнали с камиони и пеша до този лагер, управляван съвместно от правителството и ООН.

„Как можех просто да седя там, когато децата ми крещят и треперят от ужас? Когато се чуе шумът на самолетите и децата ги чуят, те започват да викат и да крещят. Като родители това е нашата отговорност - какво можеш да направиш, когато видиш това? Ето защо избягахме - за да ги спасим", казва Ибрахим Иса.

Като рибар Ибрахим Иса има лодка, която е достатъчно голяма, за да изведе семейството си от Йемен.

Той дори е довел няколко от козите на семейството, които пасат остатъци наблизо, ровейки сред изхвърлените газови бутилки и празните пластмасови бутилки. Някои семейства са успели да донесат със себе си от Йемен малки пакети с вещи - едно семейство дори е донесло „джераак", високо метална наргиле. Други обаче са пристигнали изтощени, само с дрехите, с които са тръгнали.

Само през последните няколко дни в лагера са пристигнали над 3 000 бежанци от Йемен, много от които цели семейства.

Този месец хутите в страната, които вече преди години бяха превзели по-голямата част от населените райони на Йемен, предприеха светкавична офанзива по крайбрежието към Баб ал-Мандаб - тесния морски проход, където южната част на Червено море се влива в Аденския залив и в по-широкия Индийски океан.

Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото от ООН правителство на Йемен, отговори със стотици въздушни удари по равнинната крайбрежна зона, където хутите в момента се укрепват. Хутите също така изстреляха стотици дронове и ракети по градове и инфраструктура в югозападната част на Саудитска Арабия.

„Не ни интересува коя страна атакува. Бомбите, падащи навсякъде около нас, са причината да избягаме", това е посланието, което журналистът от Би Би Си на място чува ясно на арабски от всички, с които разговаря.

Джибути е малка бивша френска колония, разположена точно от другата страна на водата спрямо Йемен. Тя ясно даде да се разбере, че няма намерение да се намесва във войната между хутите и подкрепяното от Саудитска Арабия йеменско правителство.

И все пак Джибути е една от най-милитаризираните държави в Африка. От 2003 г. САЩ поддържат тук огромна многонационална база - „Кемп Лемоние", която някога е била дом на Френския чуждестранен легион. Китай също има голяма база - най-голямото му военно присъствие в Индийския океан, което наскоро беше модернизирано.

В лагера „Маркази" е и Касим Абрахам Абси. Някога той също е бил рибар, а според личната му карта е на 100 години.

„Какво ни накара да дойдем тук?", пита той риторично.

„Самолетите бяха. Звуците от самолетите, бум! Това ни накара да избягаме, заради децата ни. Сърцата ни горят. Не знаем от коя страна са. Бомбардират навсякъде, защото хутите са навсякъде - в планините, по пътищата. Идва самолет и бомбардира навсякъде", посочва Абси.

Навън, в жегата от 37 °C, близо до подредените редици палатки, предоставени от Агенцията на ООН за бежанците (UNHCR), журналистът среща Мохамед Абдуларим от Аден. Той е 63-годишен бивш екскурзовод, достатъчно възрастен, за да е роден, когато Аден все още е бил британски протекторат.

За разлика от новопристигналите, Мохамед е тук от 2015 г. Той бяга в Джибути скоро след като за първи път избухнаха сраженията между хутите и правителството на вече сваления президент Абдрабух Мансур Хади.

Оттогава той е в лагера. Тъгата от това, което се случва с неговата страна, го превзема.

„Повечето хора тук са в най-тежко състояние, вътре в палатките. Много съм развълнуван, плача за тези хора, за моя народ, за тяхното страдание. Искам нашите гласове да бъдат чути от неправителствените организации и правителството на Джибути. И съм им благодарен, че ни приеха", разказва той.

Колко дълго ще трябва да останат тук? Това зависи от военните действия.

Седнал до съпругата си върху брезента им, сред какофонията около тях, рибарят Касим Абси се страхува да напусне безопасността на Джибути.

„Ако войната продължи, няма да се върнем, защото тук имаме мир", каза той.

Съпругата му, Айша Абдулкадир Мохамед, е съгласна.

„Готови сме да се върнем в мир, ако мирът се завърне в страната ни, и се молим на Бога това да стане. Всичко, от което се нуждаем, е мир, дори за бъдещето на децата ни. Първо им е нужна сигурност, а след това - храна, вода и образование. Както виждате, избягахме само с дрехите си и оставихме всичко зад себе си, защото в Йемен няма мир", казва тя.