Полша иска да приеме 15 000 US войници на своя територия

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Полша желае да приеме 15 000 американски военнослужещи на своя територия, заяви заместник-министърът на отбраната Станислав Взятек в момент, когато войната, водена от Русия в съседна Украйна, ще навлезе в петата си зима, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Говорим за цел от 15 000 войници", заяви заместник-министърът пред радио РМФ. По думите му контингентът ще включва около 10 000 военнослужещи на ротационен принцип, както и между 3500 и 5000 постоянно дислоцирани военни.

В момента в Полша са разположени на ротационен принцип между 6500 и 7000 американски военнослужещи.

В четвъртък американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат „значителен напредък" към създаването на постоянна американска военна база в Полша, докато неговата администрация извършва преглед на военното присъствие на САЩ в Европа.

Според полския заместник-министър планираното американско военно присъствие ще бъде изграждано поетапно до 2039 г.

Миналата седмица полският премиер Доналд Туск предупреди за „хибридни" заплахи от страна на Русия срещу съюзниците на Украйна, включително за „случайни" удари с дронове и ракети.

Полша, която е член на НАТО и Европейския съюз и се намира на източния фланг на Алианса, нееднократно е обвинявала Русия в саботажи от 2022 г. насам. Варшава е сред членките в НАТО, които отделят най-голям дял от своята икономика за отбрана, като разходите в тази сфера възлизат на близо 5% от БВП.