Мерц след поражението: Партията ми трябва да отговори на фундаментални въпроси

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че Християндемократическият съюз (ХДС) трябва да отговори на "фундаментални и много дългосрочни въпроси" след историческото поражение на партията на вчерашните регионални избори в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, предаде ДПА.

ХДС получи едва 4,9% от гласовете и за първи път в 81-годишната си история не успя да влезе в парламент на германска провинция. Партията загуби и кметския пост в Берлин. Резултатите засилиха спекулациите за политическото бъдеще на Мерц, който обаче заяви, че не смята да се оттегля и има достатъчно подкрепа в партията. По думите му никой от ръководството на ХДС не е поставял въпроса за оставката му.

"Казано направо, вече нямаме задоволителни отговори на твърде много въпроси. И това е нещо, което ще променим и трябва да променим", каза Мерц, определяйки резултата като "важна повратна точка". Вчера той нарече представянето на ХДС в Мекленбург-Предна Померания "катастрофа".

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) спечели изборите в провинцията, като затвърди позициите си след убедителната си победа в Саксония-Анхалт преди две седмици. Партията, която е вкарана от германското вътрешно разузнаване в списък с организации, за които се подозира, че са екстремистки, увеличи значително подкрепата си в страната след федералните избори през 2025 година.

През последните месеци Мерц среща трудности при прокарването на непопулярни икономически, здравни и социални реформи, които според него са необходими за съживяване на отслабналата германска икономика, посочва ДПА. По думите му ХДС ще трябва да направи задълбочен анализ на причините за изборното поражение и да предприеме промени.

Коалиционният партньор на ХДС на федерално равнище – Германската социалдемократическа партия (ГСДП) – потвърди днес, че няма намерение да напуска правителството. Вицеканцлерът Ларс Клингбайл обаче заяви, че управляващите не могат да продължат по досегашния начин. "Заставаме зад тази коалиция, но предвид случилото се през последните месеци не можем да продължим така", каза той и призова за реформи, които да бъдат справедливи.

Междувременно в Берлин кандидатката на партията "Левите" Елиф Ералп е напът да стане първият кмет на германската столица от партията, както и първият кмет на града от турски произход. През предизборната си кампания тя обеща да отчужди собствеността на големи жилищни компании, за да се бори срещу растящите цени на наемите.

Мерц обеща да направи всичко, което е по силите му, за да защити еврейския начин на живот в Германия – изявление, което изглежда бе насочено към крайнолявата партия, обвинявана от политическите си противници в антисемитизъм.

"Фактът, че животът на евреите в Германия вече не е безопасен, е най-сериозното бреме от последните години", заяви Мерц на пресконференция в Берлин, като добави, че този въпрос трябва да бъде повод за сериозни опасения за всички демократични партии.

Въпросът влезе в дневния ред след предизборно мероприятие на "Левите", по време на което рапър скандираше "Смърт на ЦАХАЛ", имайки предвид израелските въоръжени сили.

Ералп се дистанцира от коментарите на рапъра и отхвърли твърденията за антисемитизъм в партията, пише БТА.

След вчерашните изборни резултати натискът върху Мерц може да се засили, въпреки че досега никой от ръководството на ХДС публично не е призовал за оставката му, отбелязва ДПА. Ръководителят на ХДС в Хамбург Денис Теринг заяви, че изявлението на канцлера непосредствено след оповестяването на прогнозните изборни резултати не е достатъчно и че са необходими конкретни решения, действия и напредък по реформите.