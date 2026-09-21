Бившият руски президент и премиер и настоящ заместник секретар на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев заяви, че според него френската крайнодясна партия „Национален сбор“ вече е русофобска, предаде Франс прес. Тези изявления на Медведев последваха обещанието на „Национален сбор“ да бъде твърд спрямо Москва, което е скъсване с предходните партийни позиции.

"Очевидно партията на Льо Пен е вече обикновена европейска партия – русофобска и поддръжничка на нацистите в Киев“, написа Медведев в Екс, цитиран от БТА.

"Льо Пен дефинира придобиването на контрола от страна на Русия на активите на компанията „Ошан“ за враждебни действия“, допълни Медведев. „Хилядите санкции срещу руснаци, повече ракети за откачалките в Киев – това ли са приятелски действия“, допълни Медведев, който е известен с язвителните си коментари срещу западните страни.

Медведев визира решението на Русия неотдавна за изземване на активите на филиала на „Ошан“, както и санкциите, които Париж наложи на Русия след началото на войната в Украйна и доставките на френски оръжия за Киев.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков прояви по-голяма умереност към изявленията на Марин Льо Пен и на председателя на „Национален сбор“ Жордан Бардела, направени през уикенда по адрес на Русия.

"Русия не заплашва никого, не шантажира никого. И следователно ние категорично не сме съгласни с подобни изявления, ние не ги приемаме“, заяви Песков.

В общо изявление от събота Марин Льо Пен, кандидатката на „Национален сбор“ за президент на Франция, и Жордан Бардела казват, че Русия не може да се надява да диктува директно или индиректно политиката на Франция чрез сплашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск.

В изявлението се осъждаше остро и решението на Москва да поеме контрола върху активите на европейски компании в Русия, като „Нестле“ и „Ошан“, като това беше дефинирано като враждебен акт, който накърнява директно интересите и правата на европейските компании.

"Никаква провокация, никаква незаконна операция или никакво действие за дестабилизация няма да принудят Франция да улесни Русия в постигането на целите й във войната в Украйна“, се казваше още в изявлението.

Льо Пен е фаворитка в допитванията. Тя редовно беше е упреквана от противниците си заради позициите й, възприемани като отстъпчиви към президента на Русия Владимир Путин.