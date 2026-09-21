Одитори: Недостатъчният обмен на данни подкопава киберзащитата на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Усилията за борба с кибератаките в Европейския съюз са „подкопавани от неспособността на държавите членки да споделят достатъчно информация за инцидентите“, заяви днес Европейската сметна палата, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според одиторите 27-членният блок инвестира все повече средства в киберсигурност - 1,4 милиарда евро в рамките на настоящия бюджет - и подобрява сътрудничеството между държавите. Тези усилия обаче не дават толкова добри резултати, колкото би трябвало, допълват те.

Недостатъчният обмен на информация е „ахилесовата пета на цялата система“, се посочва в доклад на Сметната палата.

„Когато възникне сериозен киберинцидент, навременната и практично приложима информация е от съществено значение. Без нея мрежите и механизмите губят голяма част от добавената си стойност“, се казва още в него.

Одиторите посочват като пример атака с рансъмуер срещу технологичен доставчик за авиационната индустрия през септември 2025 г., която е нарушила работата на летища в Лондон, Брюксел, Берлин, Дъблин и други важни авиационни центрове.

Според доклада нито една от засегнатите държави не е уведомила агенцията на ЕС по киберсигурност или други държави членки за инцидента.

Националното законодателство в областта на сигурността на отделните държави също създавало пречки, когато се налагало да бъде споделяна информация за инциденти, които засягат повече от една държава, заявиха от Сметната палата.

От 2016 г. насам нито една държава от ЕС не е докладвала за „мащабен“ киберинцидент, въпреки че официално това определение се прилага за всяка атака, засягаща най-малко две държави членки, се посочва още в доклада.

През юли Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз срещу Франция, Ирландия, Нидерландия и Испания заради това, че не са адаптирали националното си законодателство така, че да включва мерките на ЕС за обмен на информация за киберсигурността.