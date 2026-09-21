Нидерландия се готви за опустошителни санкции от САЩ срещу трибунала в Хага

Нидерландските власти се подготвят за налагането от страна на САЩ на нов, строг пакет от санкции срещу Международния наказателен съд (МНС), докато Вашингтон се стреми да ликвидира трибунала заради действия, които администрацията на Тръмп възприема като превишаване на правомощията му, предаде Асошиейтед прес.

Представители на страната домакин на съда, Нидерландия, са били уведомени, че санкциите са неизбежни, и проучват начини да помогнат на трибунала да продължи дейността си, включително чрез осигуряване на средства за заплати на персонала, защита на свидетелите и поддържане на съоръженията за задържане, съобщиха дипломати и правителствени служители, запознати с информацията.

Вашингтон вече наложи санкции на над 10 настоящи и бивши служители, включително на половината от действащите съдии. Тези действия са част от кампания, която държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи като „мащабна инициатива за неутрализиране на заплахата, представлявана от Международния наказателен съд“.

САЩ и Израел остро възразиха срещу издадените от съда заповеди за арест на висши израелски представители, включително министър-председателя Бенямин Нетаняху, във връзка с войната в Газа. САЩ също така се противопоставиха на разследванията относно действия на техни военни в Афганистан.

Подобно на Русия, Китай, Индия и Израел, САЩ са сред държавите, които никога не са се присъединявали към съда, като Вашингтон изтъква опасения от политически мотивирано съдебно преследване на своите военни. Към момента в съда членуват 125 държави, пише БТА.

Санкциите биха могли да лишат съда от достъп до финансови и ай ти услуги и дори да възпрепятстват изплащането на възнаграждения на служителите му, които са граждани на САЩ. Когато през 2025 г. бяха наложени санкции на бившия главен прокурор на съда, той загуби достъпа до имейла си в „Майкрософт“, банковите му сметки бяха замразени, а влизането му в САЩ – забранено.

Според двама източници, запознати със ситуацията, американски представители са предупредили нидерландските си колеги, че санкциите ще бъдат наложени още днес, и са призовали страната домакин да се оттегли от институцията.

МНС е създаден в Хага през 2002 г. като съд от последна инстанция за преследване на лица, отговорни за най-тежките зверства в световен мащаб: военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и военна агресия. Съдът поема случаи, когато държавите не могат или не желаят да преследват извършителите на престъпления на своя територия.

Към момента на публикацията представители на САЩ не бяха отговорили на запитване на АП за коментар.

„Администрацията на Тръмп зае ясна позиция: Международният наказателен съд е корумпиран и крайно политизиран наднационален съд, който е злоупотребил с правомощията си и е превишил мандата си“, заяви държавният секретар Марко Рубио при обявяването на санкции срещу председателя на съда миналия месец.

„Няма да толерираме посегателството му върху държавния суверенитет“, подчерта той.

МНС от месеци се подготвя за евентуални санкции. По-рано тази година съдът се отказа от продуктите на „Майкрософт“ и премина към германски доставчик на софтуер, според трима служители на съда. Трибуналът също така е сменил застрахователните и други финансови доставчици с компании, които нямат дейност в САЩ, посочиха те.

Нидерландски представители и служители на съда се надяват на шестмесечен гратисен период преди санкциите да влязат в сила, като изтъкват, че институцията се нуждае от време, за да прекъсне връзките си с американски компании, които биха могли да бъдат изправени пред огромни финансови санкции, ако бъдат уличени в нарушение.

Освен преминаването към алтернативи, базирани в Европа, Нидерландия и ЕС разполагат с малко възможности за защита на институцията.

„Блокиращият регламент“ на ЕС може да се използва за защита на европейските служители на съда, като възпрепятства европейските компании да спазват американските мерки, макар да не е ясно дали регламентът би защитил самия МНС, тъй като той е международна, а не европейска институция. Гражданите на ЕС имат право на базова банкова сметка, но това не им осигурява достъп до кредитни карти или американски системи за разплащане.

През последните месеци малък, но нарастващ брой страни членки на международния трибунал обявиха планове да напуснат институцията, включително Венецуела и Чад.

Чад изрично посочи САЩ като причина за решението си да се оттегли. В изявление външният министър Абдулай Сабре Фадул заяви, че по време на телефонен разговор с американски представител през юли „американската страна е изразила загриженост относно функционирането на тази институция и е поискала от Чад да преразгледа“ членството си.