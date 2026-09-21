Китай е ограничил износа на редкоземни елементи за САЩ преди срещата на Си Цзинпин с Тръмп

Пекин значително е намалил износа на редкоземни елементи за САЩ през август, с което изпраща сигнал към Вашингтон броени дни преди очакваното посещение на китайския президент Си Цзинпин. Това показват официални данни на китайските митнически власти, цитирани от френското икономическо издание „Бурсие“.

Обемът на китайския износ на редкоземни елементи за САЩ е намалял през август с 20 на сто спрямо предходния месец, както и с 13 на сто спрямо август 2025 г. Очаква се китайско-американските търговски отношения да са основна тема по време на срещата на президентите на САЩ и Китай тази седмица във Вашингтон.

Редкоземните елементи са сред десетките критични минерали, чиито добив и преработка са до голяма степен контролирани от Китай.

Пекин активно използва водещата си позиция при производството на редкоземни елементи като инструмент в търговския спор с администрацията на Доналд Тръмп, особено след завръщането му в Белия дом през януари 2025 г., посочва „Бурсие“.

През август обемът на китайския износ на редкоземни елементи е достигнал 512 тона. Това е значително повече от най-ниското равнище, отчетено през май 2025 г., когато износът е бил едва около 46 тона, пише БТА.

Рязкото свиване на доставките тогава последва решението на Тръмп в началото на април да въведе допълнителни мита като част от т. нар. Ден на освобождението (Liberation Day), когато бяха обявени реципрочни мита за редица търговски партньори на САЩ.

Въпреки че обемът на китайския износ отново се е увеличил значително, цените на редкоземните елементи остават високи. Това поражда опасения сред редица американски индустрии, че Пекин може отново да ограничи доставките.

Тези опасения се засилват и заради наближаващия край на търговското примирие между Китай и САЩ през ноември. Споразумението беше постигнато през октомври 2025 г. в Южна Корея. Тогава Китай се съгласи да възстанови доставките на редкоземни елементи, включително за американски потребители.

В края на миналата седмица обаче високопоставен американски представител заяви, че изпълнението на поетите от Китай ангажименти в тази област „не е било на необходимото ниво“.

Вашингтон и Пекин се стремят да удължат търговското си примирие, но все още имат различия както по отношение на отстъпките, които всяка от страните трябва да направи, така и относно срока на евентуалното му удължаване.