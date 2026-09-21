Зеленски отхвърли критиките на Тръмп за украинските удари по руската петролна индустрия

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Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли критиките на американския президент Доналд Тръмп относно украинските удари по руската петролна индустрия, отправени преди планираната среща между двамата лидери в Ню Йорк, предаде ДПА.

„Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна“, написа Зеленски в понеделник в Екс в отговор на публикация на Тръмп в неговата платформа Трут соушъл.

Тръмп преди това написа, че Русия „за съжаление е загубила контрол над производството си на дизелово гориво“ по време на войната. Голяма част от руските рафинерии са били взривени и са извън експлоатация, посочи той. „Тази нелепа и безкрайна война с Украйна трябва да бъде прекратена“, продължи Тръмп в социалната си мрежа.

Преди повече от седмица Тръмп призова Зеленски да спре атаките срещу руските петролни рафинерии и го обвини за глобалния недостиг на дизелово гориво.

Но войната между САЩ и Иран е оказала много по-голямо влияние върху световния петролен пазар.

По информация на медиите срещата между Тръмп и Зеленски е планирана за утре в рамките на Общото събрание на ООН, отбелязва ДПА.