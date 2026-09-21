Джорджеску остава в ареста за 24 часа

Прокурорите от румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) оставиха задържания по-рано днес по подозрени в измама за над 1 милион евро бивш кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску за 24 часа в ареста и посикаха задържането му под стража за срок от 30 дни, предаде Аджерпрес.

Джорджеску стана известен, когато неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г., осигурявайки си 23 процента от гласовете, припомня „Политико“. През декември 2024 г. обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново поради връзките на кампанията му с руска операция за влияние, съобщава БТА.

Днес румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за извършване на измама и сформиране на организирана престъпна група, която според прокурорите е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина в замяна на парична гаранция от 1,1 милиона евро.

Във връзка с разследването по-рано днес Джорджеску бе задържан и отведен за разпит в централата на DIICOT заедно с още двама заподозрени, а румънските власти извършиха обиски на общо пет адреса, включително в дома на бившия кандидат за президент. При претърсванията в автомобила на Джорджеску бе открито и иззето устройство за заглушаване, а в къщата му бе намерена фалшива дипломатическа лична карта, издадена нерегламентирано от името на Ордена на рицарите на Малта.

В крайна сметка прокурорите от DIICOT обявиха, че задържат Джорджеску и отведения за разпит заедно с него румънски бизнесмен Йонел Русен за 24 часа. Те съобщиха също, че са поискали мярка за неотлконение „задържане под стража“ за период от 30 дни за двамата, която ще бъде разгледана от съд в Букурещ утре.

В коментар по темата бизнесменът Разван Леу потвърди днес, че именно той стои зад жалбата срещу Джорджеску. „Запознах се с Калин Джорджеску през 2021 г. при случайна ситуация. Харесаха ми неговата решителност, история и плановете му. Точно като мен, както видяхте, милиони румънци гласуваха доверие на Калин Джорджеску. Имах пълно доверие на него и на това, което ми казваше. За съжаление всичко се оказа измама, заблуда. Бях измамен със сумата от 1 100 000 евро, дадена от мен като аванс за външен заем от 6 000 000 евро – кредит, предназначен за инвестиции в бизнес. Заемът трябваше да бъде отпуснат от финансова компания, препоръчана и гарантирана от Джорджеску и неговите бизнес партньори, които медиите вече споменаха“, написа той в прессъобщение до румънските медии, цитирано от Аджерпрес.

Понастоящем Джорджеску е изправен пред две отделни наказателни дела – едно за предполагаемо противодействие на конституционния ред на Румъния чрез планиране на насилствен преврат и друго за предполагаемо насърчаване на фашистка идеология.