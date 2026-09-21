Рубио се срещна с колегите си от Япония и Южна Корея

Държавният секретар Марко Рубио днес се срещна в Ню Йорк с външните министри на азиатските съюзници на САЩ – Южна Корея и Япония – в навечерието на срещата на върха между президента Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин, която ще се състои тази седмица, предаде Ройтерс.

Анализатори казват, че съюзниците на САЩ са обезпокоени, че Тръмп може да предложи отстъпки на Си, включително по отношение на Тайван и търговията, в замяна за икономически напредък в отношенията с Пекин. Според официални представители както японският премиер Санае Такаичи, така и южнокорейският президент И Дже-мьон проявяват голям интерес да се срещнат с американския президент по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където и тримата се очаква да произнесат речи утре.

Тръмп ще посрещне Си в Белия дом в четвъртък, пише БТА.

Освен опасенията относно Тайван, съюзниците ще следят внимателно всички изявления от срещата на върха относно търговията, за да разберат как тя ще се отрази на конкурентоспособността им спрямо Китай, коментират анализатори. Дори и скромно намаляване на търговските бариери за Пекин би могло да подкопае позициите им.

Рубио, южнокорейският му колега Чо Хюн, както и японският външен министър Тошимицу Мотеги, позираха за снимки, но не отговориха на въпроси от репортери преди срещата си в хотел в Ню Йорк.

Южна Корея каза, че И Дже-мьон иска да се срещне с Тръмп по време на събранието на ООН, което се провежда в момент, когато Сеул и Вашингтон договарят подробностите по инвестиционния пакет в САЩ на Южна Корея на стойност 350 милиарда долара, в рамките на търговското споразумение, сключено между съюзниците миналата година.

Южнокорейски депутат от опозицията днес призова парламентът да окаже контрол върху инвестиционния пакет, като предупреди, че преговорите по енергийни проекти могат да наложат на Южна Корея непропорционални финансови рискове.

Такаичи, която миналата година разгневи Пекин, като заяви, че Токио може да бъде въвлечен в конфликт за Тайван, също се опитва да привлече вниманието на Тръмп преди срещата му със Си, твърдят източници от японското правителство.