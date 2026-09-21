САЩ, Дания и Гренландия подписват споразумението за автономната датска територия утре

Вашингтон, Копенхаген и Нук ще подпишат споразумението относно Гренландия утре в Ню Йорк. Това съобщи тази вечер канцеларията на датската премиерка Мете Фредериксен, предаде Франс прес.

Церемонията по подписване на договора ще се състои в 14,30 ч. по Гринуич в централата на ООН. Споразумението ще бъде подписано от Фредериксен, от премиера на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и от президента на САЩ Доналд Тръмп, се уточнява в изявлението, цитирано от БТА.

Текстът му все още не е публикуван, включително не е ясно дали то изменя споразумението за отбрана от 1951 г.

Президентът Доналд Тръмп твърди, че договореността предоставя на САЩ „постоянен контрол". Дания и Гренландия не са коментирали това твърдение, но заявиха, че споразумението ще бъде от полза за арктическия остров и ще зачита суверенитета му.

До договореността се стигна след месеци на натиск от страна на Тръмп, който заявяваше, че САЩ трябва да контролират Гренландия, и на моменти отказваше да изключи използването на военна или икономическа сила за придобиването на полуавтономната датска територия. Заплахите му, които достигнаха своя връх през януари, предизвикаха дипломатическа криза в НАТО и подтикнаха Дания и Гренландия да започнат преговори с Вашингтон с цел намаляване на напрежението.