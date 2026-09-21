Одобрението на Тръмп спадна до рекордно ниско ниво от 32%

Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп спадна до 32% - най-ниското ниво в политическата му кариера, в момент, когато съпартийците му от Републиканската партия изразяват недоволство от начина, по който той се справя с високите разходи за живот и на фона на непопулярната война срещу Иран, показва ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Според приключилото вчера проучване 73% от републиканците одобряват работата на Тръмп, в сравнение с 82% преди седмица. Общият му рейтинг на одобрение миналата седмица е бил 35%, пише БТА.

Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г. с обещания да овладее инфлацията и да сложи край на войните в чужбина, отбелязва Ройтерс. В проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено в часовете след като той положи клетва в началото на втория си мандат, Тръмп се радваше на 47% одобрение.

Само 17% от анкетираните в новото проучване одобряват начина, по който той се справя с високите разходи за живот. Това е и основната тема, която според американците ще определи как те ще гласуват на междинните избори на 3 ноември, когато републиканците на Тръмп ще защитават крехкото си мнозинство в Конгреса.

Недоволството в редиците на републиканците по този въпрос нараства, откакто Тръмп започна войната срещу Иран през февруари, което доведе до рязко повишаване на цените на бензина и дизела. В новото проучване за първи път републиканците, които не одобряват начина, по който Тръмп се справя с високите разходи за живот, са повече от онези, които го одобряват – 51% срещу 44%.

Проучването на Ройтерс/Ипсос е било проведено онлайн и е събрало 1277 отговора от пълнолетни американци от цялата страна. Статистическата грешка е в рамките на три процентни пункта.