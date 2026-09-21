Президентът на САЩ Доналд Тръмп откри новата хеликоптерна площадка на Белия дом на фона на разрастващ се спор за достъпа на медиите до президентските събития, съобщи Асошиейтед прес.

Тръмп преряза лентичка в цветовете на американското знаме с голяма златна ножица, след което се качи на президентския хеликоптер "Марин Уан" и отпътува за Ню Йорк.

Медиите Си Ен Ен, "Политико" и Ем Ес Нау заведоха дела, след като в петък Тръмп обяви, че им забранява да отразяват събития в Белия дом. Решението предизвика въпроси, свързани със свободата на словото и Първата поправка на конституцията на САЩ, пише БТА.

Си Ен Ен обикновено участва в ротационната система на пет телевизионни мрежи, които осигуряват общо журналистическо отразяване на ежедневните събития в Белия дом. След като днес телевизията не беше допусната да заеме обичайното си място, Ей Би Си, Си Би Ес, Си Ен Ен и "Фокс нюз" решиха да не отразяват церемонията по откриването на площадката.

Новото съоръжение е облицовано с гранит и носи голям надпис "Печат на президента на САЩ". Тръмп твърди, че използваният гранит ще издържи милион години и неведнъж е заявявал, че площадката ще впечатли китайския президент Си Цзинпин, който пристига в сряда на държавно посещение в страната.

Работата по площадката започна през юни. Според Тръмп тя е необходима заради новите хеликоптери, които заменят по-старите машини, използвани като президентски хеликоптери, тъй като мощността им може да повреди тревната настилка на Белия дом.

През юли президентът заяви, че проектът ще бъде финансиран с частни средства и оцени стойността му на 6 милиона долара. Допълнителните дейности около площадката обаче затрудняват определянето на окончателната цена.