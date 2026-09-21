Меркел: Християндемократите да изградят мостове след изборните неуспехи

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел днес призова своята партия Християндемократически съюз (ХДС) да изгради мостове след тежките поражения, които партията претърпя на местните избори в две германски провинции, предаде ДПА.

По думите на приемника на Меркел начело на партията, германския канцлер Фридрих Мерц, вчерашните избори са били "катастрофа" за ХДС, тъй като партията отбеляза най-лошия си резултат в историята си в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, а в Берлин загуби кметския пост.

В Мекленбург-Предна Померания – провинцията, в която дълго време бе избирателния район на Меркел в Бундестага (долната камара на германския парламент) – ХДС дори не успя да влезе в местния парламент, след като спечели 4,9% от гласовете и не успя да прескочи 5-процентната бариера, необходима за получаване на места.

Меркел днес се появи на откриването на художествена изложба в Бундестага, на която бе представен портрет на нейния предшественик Конрад Аденауер - първия канцлер на следвоенна Западна Германия.

"В ден като днешния и след вечер като вчерашната си струва може би да се замислим още веднъж какво можем да научим от Конрад Аденауер", каза тя, цитирана от БТА.

Аденауер си е взел урок от грешките на историята, че е важно "да приемаш хората, да подаваш ръка на всички и да си наясно със собствените си ценности", заяви Меркел.

"За него беше ясно, че трябва да се изграждат мостове", каза още тя. "И в същото време автоматично ставаше ясно с кого не могат да се изграждат мостове", добави Меркел.

По думите ѝ след Втората световна война е било необходимо да бъдат изградени мостове между работодатели и работници, мъже и жени, околната среда и икономиката, града и селото, между религиозните вероизповедания и между поколенията.

"Днес бих добавила: между хора със и без миграционно минало", допълни Меркел.