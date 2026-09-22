Белият дом пусна 24-часова телевизия "Тръмп тв"

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Белият дом стартира „Trump TV" в своя YouTube канал – 24/7 излъчване на изключително положителни новини, изявления и речи на Доналд Тръмп на фона на безпрецедентна забрана за независими журналисти на правителствени събития.

Новината излезе в социална мрежа на американския президент Х, където се рекламираше новата медия.

Вместо традиционно отразяване от група независими журналисти администрацията на президента на САЩ стартира проекта „TRUMP TV: The Essentials Station".Както е отбелязано в YouTube канала на Белия дом, „Trump TV" ще излъчва „най-добрите видеоклипове и най-важните моменти" с участието на президента Тръмп 24/7, без критични коментари.

Създаването на канала е следствие от решението на Тръмп да блокира достъпа до Белия дом за репортери от CNN, MS NOW и Politico, които той обвини в разпространение на „фалшиви новини".

Според западните медии президентът е взел това решение, след като неговата помощничка Натали Гарп е излъчила откъси от критични репортажи.

В знак на солидарност големите американски телевизионни мрежи – FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN и NBC News – обявиха бойкот и отказаха да отразяват събития с участието на Тръмп.

Телевизионните мрежи излязоха със съвместно изявление, в което подчертават, че „никоя администрация не бива да ограничава новинарска организация само защото не е съгласна с нейните репортажи".

В отговор Тръмп нарече медиите „заплаха за демокрацията" и заяви, че не е задължен да им предоставя достъп, като поиска да бъде третиран с „приличие, уважение и достойнство".

CNN, MS NOW и Politico вече заведоха съвместен иск във федералния съд във Вашингтон, с искане за незабавно възстановяване на акредитацията им. В съдебното си искане телевизионните мрежи нарекоха действията на администрацията „най-крещящото посегателство срещу Първата поправка" на Конституцията на САЩ.

Тръмп вече публично критикува окръжния съдия Тимъти Кели, който беше назначен да разгледа делото. Какво предшестваше това:

През 2025 г. администрацията на Тръмп забрани на журналисти на Associated Press да влизат в Белия дом. Причината беше отказът на агенцията да подкрепи решението на президента да преименува Мексиканския залив на „Американски залив". Associated Press все още оспорва това решение в съда.

последствие президентът на САЩ забрани на репортер на Wall Street Journal да лети със самолет Air Force One след статия за приятелството на Тръмп с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.