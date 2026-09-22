Тайфун с проливни дъждове взе две жертви в Япония

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Мощен тайфун, придружен с проливните дъждове, връхлетя тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха двама души. Четирима са в неизвестност. Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства, съобщи днес обществената телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от Ройтерс.

Тайфунът "Дуджан" е поредното екстремно метеорологично явление през тази година, белязана от необичайно интензивни валежи, наводнения и тропически циклони в различни части на света - от Източна Азия до Северна Америка и Европа.

Жена на около 60 години е загинала, след като кална маса е заляла дома й в град Йокосука, район Канто. Дъждовете са предизвикали свлачища и в префектури Канагава и Чиба, посочи обществената телевизия.

Спасителни екипи разчистват отломки в град Миура, също в префектура Канагава, южно от столицата Токио, издирвайки човек, който е в неизвестност, след като къщата му е била засипана от свлачище.