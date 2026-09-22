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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23602688 www.24chasa.bg

Външните министри от Г-7 призоваха Иран да престане да въоръжава йеменските хуси

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ООН СНИМКА: Снимка: Pixabay

Външните министри на страните от Г-7 призоваха Иран да прекрати въоръжаването и подкрепата си за хусите в Йемен, заявявайки, че това е опасна ескалация, която застрашава международната търговия и може да доведе до глобална нестабилност, предаде Ройтерс.

"Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу кралство Саудитска Арабия", се казва в изявление на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ след срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

"Призоваваме хусите незабавно да преустановят всички военни действия, всички заплахи и нападения срещу гражданското корабоплаване и добросъвестно да се върнат към политическия процес", допълват те.

ООН СНИМКА:

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