Принц Хари подготвя документален филм за Даяна

Принц Хари обмисля създаването на документален филм за своята майка – покойната принцеса Даяна, по повод 30-годишнината от смъртта ѝ, съобщава "Дейли мейл" .

Херцогът на Съсекс вече е разговарял с някои от близките приятели и роднини на Даяна относно евентуалното им участие в проекта. Сред тях е и нейният брат Чарлз Спенсър, 9-и граф Спенсър.

Проектът обаче все още не е официално потвърден. Смята се, че Хари разглежда различни възможности за начина, по който да почете паметта на майка си и нейното наследство в годината на годишнината.

„Херцогът обсъжда редица възможни проекти, посветени на 30-годишнината от смъртта на майка му Даяна, принцеса на Уелс.

Нищо не е финализирано или потвърдено и той все още обмисля кой би бил най-смисленият начин да почете нейното наследство през тази важна годишнина", твърди източник, цитиран от британски медии.

Евентуалният документален филм може да бъде продуциран от Archewell Productions – продуцентската компания на Хари и съпругата му Меган. Компанията има многогодишно споразумение с Netflix, което включва първи избор върху филмовите и телевизионните ѝ проекти.Възможността Хари да създаде собствен филм за майка си идва на фона на нов интерес към живота на Даяна и отношенията ѝ с британското кралско семейство.

Тази седмица излиза мемоарната книга на нейния брат Чарлз Спенсър Swan Song: Diana, My Sister, в която той разказва лични спомени за сестра си и за живота ѝ в кралското семейство.

Граф Спенсър е заявил, че е искал сам да разкаже своята версия на събитията, вместо просто да бъде интервюиран за друга продукция, посветена на Даяна.

В книгата той твърди, че дни след смъртта на принцесата тогавашният принц Чарлз му е казал: „Бъди сигурен, че скоро ще я забравим."

Бъкингамският дворец реагира с необичайно остро изявление. В него се посочва, че макар по принцип да не коментира книги, кралят е наясно, че „болката от братската скръб може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начин, който другите не разпознават, дори много години по-късно".

Според граф Спенсър той е бил против решението принц Уилям и принц Хари, тогава съответно на 15 и 12 години, да вървят зад ковчега на майка си по време на погребалната процесия. Той твърди, че е настоявал пред тогавашния принц на Уелс, че Даяна не би искала малките ѝ синове да преминават през подобно публично изпитание.През 2017 г. Хари и по-големият му брат принц Уилям се обединиха в памет на майка си в документалния филм на BBC Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, посветен на 20-годишнината от смъртта ѝ.

Подобно съвместно участие изглежда малко вероятно днес на фона на продължаващото публично напрежение между двамата братя.

Според източник, цитиран наскоро от Daily Mail, Уилям е прекратил дори разговорите по темата за Хари и „се втвърдява" в позицията си.

Ако проектът на Хари бъде реализиран, той би се появил в момент, когато интересът към живота и наследството на Даяна вероятно ще се засили значително с наближаването на 30-годишнината от смъртта ѝ през август 2027 г.