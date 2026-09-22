ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

VISION - най-голямото специализирано лечебно завед...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23602705 www.24chasa.bg

Кремъл: Руските военни работят за решаване на хуманитарната криза в град Олешки

2028
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Кремъл заяви вчера, че в град Олешки в контролираната от Русия част на украинската Херсонска област (на руски Алешки - бел. ред.) има сериозни проблеми с доставките на храни и лекарства, но руските военни работят за решаването им, предаде Ройтерс.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че украинската делегация възнамерява да постави пред Общото събрание на ООН въпроса за Олешки, където според него 6000 жители, сред които 200 деца, "умират от глад и студ".

"Окупаторите не допускат хуманитарна помощ. От дълго време преговаряме за евакуация [...], а Русия не дава отговор", каза Сибига във видео, публикувано във Фейсбук. "Ще говорим за Олешки тук, на най-високо равнище, и ще окажем натиск, така че светът да чуе за това и да накара Русия да осигури хуманитарен достъп", заяви той, пише БТА.

В отговор на журналистически въпрос на вчерашния си брифинг обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза друго: Обстановката в Алешки, Херсонска област, е наистина критична, тъй като заради обстрелите и атаките с дронове от страна на Киев е невъзможно да бъдат доставени храни и лекарства.

"Там наистина има проблеми с доставките на хранителни продукти и медикаменти. Киевският режим буквално прави всичко възможно, за да възпрепятства тези доставки. Дронове постоянно кръжат във въздуха и убиват хора", отбеляза той и допълни: "Нашите военнослужещи продължават да работят, за да разрешат тази ситуация".

Андрий Сибига СНИМКА: Х/@erny110393

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)