Йеменските хути съобщиха за шестима загинали при саудитски удари по град Мока

Свързаната с йеменските бунтовници хути агенция САБА съобщи днес, че оглавената от Саудитска Арабия коалиция е нанесла удари по пристанищния град Мока в Йемен, при което са загинали шестима души.

"Шестима цивилни, сред които две деца и жена, бяха убити, а осем души, включително дете и жена, бяха ранени при въздушни удари на коалицията, водена от Саудитска Арабия, по град Мока", съобщи САБА, цитирана от Франс прес.

В началото на септември подкрепяните от Иран хути, които дотогава контролираха голяма част от северната част на страната, включително столицата Сана и Ходейда на запад, само за няколко дни напреднаха на юг и превзеха град Мока на Червено море. След това те установиха контрол върху крайбрежието и островите в Червено море, затвърждавайки позициите си около стратегическия проток Баб ел Мандеб, отбелязва АФП.

След разгрома на правителствените сили, които бяха принудени да се изтеглят, десетки хиляди хора напуснаха домовете си, като много от тях се насочиха към Аден - голям град в южната част на страната, където е базирано правителството.

Подложена на натиск, Саудитска Арабия всекидневно бомбардира районите, контролирани от бойците в Йемен, но засега не успява да ги принуди да отстъпят. В събота, за първи път от подновяването на бойните действия през юли между Рияд и хутите, саудитската столица стана мишена на атака, за която отговорност поеха хутите.