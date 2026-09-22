Зеленски ще иска от Тръмп край на ударите по енергийната инфраструктура

Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Срещата се провежда на фона на засилващите се въздушни удари между Русия и Украйна, при които бяха поразени пристанища, складове, кораби и енергийни съоръжения и бяха затруднени украинските доставки през Черно море.

След телефонен разговор с Тръмп вчера Зеленски заяви, че вижда „дипломатически импулс" и „идеи за стъпки за деескалация".

„Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна. Решения са възможни", написа вчера Зеленски в Екс.

Русия, която разполага с по-голям ракетен арсенал, засега не е дала знак, че възнамерява да прекрати въздушните удари, отбелязва Ройтерс. В Украйна се опасяват, че Москва се подготвя за нови масирани атаки срещу отоплителната и електроенергийната инфраструктура през зимата.

Тръмп от своя страна изрази тревога от големите щети по руски петролни рафинерии вследствие на украинските атаки с дронове. Миналата седмица той обяви, че Русия и Украйна са се договорили да не нанасят удари по енергийни обекти, но още на следващия ден Русия атакува бензиностанции в Киев, а Украйна нанесе удар по руска рафинерия.

Американският президент написа вчера в социалната си мрежа Трут Соушъл, че Русия, „за съжаление, е загубила контрол върху петролната си индустрия заради войната с Украйна" и че „целият свят страда".

По думите на източник, запознат с разговорите, евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура е една от обсъжданите теми, а Тръмп е поискал от Зеленски да спре атаките срещу руски петролни рафинерии като част от по-широки усилия за деескалация.

Киев обаче не желае да предприема едностранна стъпка, тъй като смята щетите, които нанася на жизненоважната руска петролна промишленост, за един от основните си инструменти за оказване на натиск върху Москва да преговаря, посочва Ройтерс.

Зеленски се очаква да обсъди с Тръмп и възможностите Украйна да получи американски ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът" за зимата, ако Русия не се съгласи на деескалация, каза друг източник, запознат с въпроса.

През последните месеци Русия значително увеличи използването на реактивни дронове срещу Украйна, а през юли изстреля най-големия брой балистични ракети срещу страната за един месец от началото на войната. Украйна разполага с ограничен брой ракети „Пейтриът", които са основното ѝ средство за прехващане на подобни балистични цели.

Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.