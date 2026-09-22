Макрон каза, че е имал много конструктивен разговор с Доналд Тръмп

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е имал много конструктивен разговор с Доналд Тръмп за ситуацията в Червено море и войната в Украйна. Двамата се срещнаха в Ню Йорк, в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Тръмп и Макрон са обсъдили по-конкретно как да се повиши сигурността на местата, свързани с транспорта на петрол в Червено море. "Разговаряхме също за необходимостта да помогнем още по-бързо и по-решително на нашите украински приятели с ракети прехващачи", заяви пред журналисти френският държавен глава.

"Водихме много ползотворен разговор. Той беше изключително конструктивен, имаше голяма готовност за диалог и успяхме да обсъдим подробно тези два конфликта, които очевидно са важни за мира в света и за нашата сигурност и които имат пряко отражение върху покупателната способност на французите", отбеляза Макрон.

Срещата е продължила около половин час.

Преди нея Макрон обеща да разговаря "съвсем откровено" с Доналд Тръмп, за да се опита да го "насочи към правилните решения", особено по въпроса за Украйна, казаха негови приближени.

Целта на френската страна е била най-вече да убеди американския президент "да продължи усилията за подкрепа на Украйна и да засили натиска върху Русия".

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