Въоръжена групировка блокира петролопровод в Либия

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Въоръжена групировка затвори клапан на петролопровода, свързващ нефтеното находище Аш Шарара в Либия с пристанището Зауия, което довело до значително снижение на производството, съобщи снощи Националната петролна корпорация (NOC), цитирана от Франс прес.

Ако блокирането продължи, компанията може да бъде принудена да обяви форсмажорни обстоятелства.

Затварянето на клапана е довело до повишаване на налягането в тръбата за транспортиране на суров петрол, което е причинило значителен спад в производството на находището Аш Шарара, обясни корпорацията.

Ако клапанът остане дълго време затворен, това би довело до преустановяване на производството, транспортирането и износа от находището Аш Шарара, което би навредило пряко на националната икономика чрез намаляване на държавните приходи, особено в условията на покачващи се световни цени на петрола, предупреди Националната петролна корпорация.

Компанията заяви също, че петролна рафинерия в Зауия, на 45 км западно от столицата Триполи, също е изправена пред риск да преустанови работа, а това "би довело до увеличаване на разходите за внос на горива от чужбина".

Смущенията в производството на петрол са често явление в Либия, където въоръжени групировки или протестни движения редовно блокират находища, петролопроводи и петролни терминали, за да окажат натиск за изпълняване на исканията си.

Либия разполага с най-големите петролни запаси в Африка, но страната беше обхваната от нестабилност и хаос след свалянето от власт и смъртта на Муамар Кадафи през 2011 г.