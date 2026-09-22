Гръцкият външен министър изрази подкрепата на Атина за европейската перспектива на Западните Балкани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис изрази подкрепата на Атина за европейската перспектива на Западните Балкани на среща в рамките на инициативата „Приятели на Западните Балкани", съобщава гръцката агенция АНА-МПА.

Срещата се състоя в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Домакин на срещата беше италианския премиер Антонио Таяни.

Групата „Приятели на Западните Балкани" включва 7 страни членки на ЕС - Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път.

Следващата среща на инициативата ще се състои в Атина в рамките на ротационното председателство на Гърция на Европейския съюз, което започва през юли 2027 г.

Герапетридис е участвал и в неформална среща на външните министри на страните-членки на ЕС с министри от Азиатско-тихоокеанския регион, сред които представители на Япония, Южна Корея, Индия и Австралия.