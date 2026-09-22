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Иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН, а днес се очаква там да пристигне и президентът Масуд Пезешкиан, предаде Франс прес, като се позова на иранска държавна медия.

Арагчи е най-високопоставеният ирански представител, влязъл на територията на САЩ от началото на войната в Близкия изток, започнала с ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

След пристигането си вчера Арагчи разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш за програмата на седмицата на високо равнище, съобщи иранската телевизия.

„Най-важната ни цел е да използваме тази голяма международна трибуна, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ", заяви Арагчи.

Пезешкиан е отпътувал тази сутрин за Ню Йорк, за да участва в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН и да представи позициите на Ислямска република Иран, съобщи иранска държавна медия.

Президентът заяви, че възнамерява да се срещне с „някои държавни ръководители". „На тези срещи ще запознаем света с нашите позиции, нашите трудности и нашата сила", каза той.

Ирански медии съобщиха, че САЩ са отказали визи на няколко представители от иранската делегация, сред които и членове на комуникационния екип на Пезешкиан.

Арагчи от своя страна ще проведе разговори и „консултации с редица официални представители и външни министри", съобщи говорител на иранското външно министерство.

САЩ разрешиха на иранската делегация да участва в Общото събрание на ООН въпреки продължаващия конфликт, но, както и миналата година, са наложили ограничения върху придвижването ѝ. Държавният департамент на САЩ съобщи миналата седмица, че на членовете на делегацията например няма да бъде позволено да купуват луксозни стоки.

Иран заяви, че отново е предал на САЩ чрез посредничеството на Катар условията си за възобновяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, който е в центъра на конфликта между Техеран и Вашингтон.