Кая Калас призова страните от ЕС да запазят политиката си за санкции срещу Русия

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас призова вчера страните членки на Европейския съюз да запазят санкционната политика спрямо Русия на фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс прес.

Санкциите срещу Русия остават "ядрото" на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна, заяви Калас на пресконференция в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Някои страни членки поискаха определени лица да бъдат извадени от списъка и именно затова се водят в момента тези дискусии", подчерта тя, като изрази надежда те да приключат скоро, съобщава БТА. "Имаме ясна нужда от стабилност, а това означава санкциите да останат в сила за по-дълго време. Ето защо работим и по нов пакет санкции", допълни Калас.

В крайна сметка ЕС не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси - искане, отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел обсъжданията ще продължат тази сутрин.

Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украйна.

Една от държавите (според дипломатически източник това е Латвия) се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Решенията на ЕС по въпросите на санкциите се вземат с единодушие от всичките 27 държави в ЕС.

Франция настоява руският олигарх с узбекски произход Алишер Усманов да бъде изваден от санкционния списък, което предизвика недоволството на редица други страни в ЕС и на Украйна. Те предупредиха, че това би създало опасен прецедент и би изпратило лош сигнал към Москва.

Следвайки примера на Франция, Люксембург от своя страна поиска от списъка да бъде изваден руският бизнесмен Михаил Фридман.

Кая Калас подчерта, че обсъжданията се отнасят до удължаване на "най-мащабния санкционен режим" на ЕС срещу Москва. "Целта ни е да приключим разговорите скоро и, надяваме се, бързо да продължим действието на санкциите", отбеляза тя.

Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски изрази тревога по повод ситуацията, заявявайки, че "със сигурност не е моментът да се вдигат санкциите, да се спасяват руските олигарси от санкциите и да се правят подаръци на Русия".

Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки шест месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда (22:00 ч. по Гринуич днес). Ако дотогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени.

Войната в Украйна се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Еманюел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат поотделно и с Володимир Зеленски.

За утре е планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, отбелязва АФП.