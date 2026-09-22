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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23602850 www.24chasa.bg

Испания засилва охраната в Сеута заради заплаха от нова мигрантска вълна

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снимка: Ройтерс

Испанското правителство засилва охраната в Сеута и Мелия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на Гражданската гвардия. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка посети Сеута и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда.

На 23 септември в Мароко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълно сътрудничество с мароканските си колеги за анализ на заплахите, съобщава БНР. По думите на министъра в момента в Сеута има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Мароко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани.

снимка: Ройтерс

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