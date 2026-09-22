Доналд Тръмп и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обсъдиха имиграцията и жилищен проект за милиарди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани отново демонстрираха топли отношения вчера по време на среща, на която обсъдиха имиграционната политика на американския президент и многомилиарден жилищен проект, предаде Франс Прес.

На съвместна пресконференция след разговорите им при закрити врата в официалната резиденция на кмета в Манхатън Тръмп заяви, че Мамдани, който е представител на лявото крило на Демократическата партия и е твърд противник на редица политики на президента, има „потенциала" да бъде „велик кмет".

Мамдани определи разговора им като „продуктивен" и добави, че двамата са били „много откровени за многобройните си разногласия".

По думите му те са се договорили да установят „ново равнище на диалог" между екипите си във връзка с мащабен проект за строителство на достъпни жилища в нюйоркския район Куинс.

„От петдесет години се говори за развиването на този проект. Може би те имат шанс да го осъществят", каза роденият в Ню Йорк Тръмп.

Мамдани заяви още, че е обяснил на президента, че една от неговите „приоритетни" теми е съдбата на хилядите нюйоркчани от хаитянски произход, които са застрашени, след като в края на юли беше отменен временният защитен статут, позволявал им да живеят и работят законно в САЩ от 2010 г.

„Оценявам това, че въпросът беше взет под внимание", каза кметът.

Мамдани, който е първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк, в миналото е обвинявал Тръмп, че защитава най-богатите американци, докато самият той спечели кметските избори с обещания, свързани с покупателната способност и разходите за живот.

„Ще продължа да разговарям с президента и, откровено казано, с всеки, който може да донесе облекчение на жителите на този град", заяви Мамдани.

След месеци на остри взаимни нападки двамата се срещнаха в Белия дом малко след избирането на Мамдани за кмет през ноември 2025 г. Тогава те демонстрираха значително по-добри отношения и обещаха да работят заедно.

По време на предизборната кампания Тръмп, който сега е на 80 години, наричаше 34-годишния Мамдани „малък комунист". Мамдани, който произхожда от редиците на организацията „Демократични социалисти на Америка", от своя страна се представяше като част от съпротивата срещу президента и го обвиняваше, наред с другото, във „фашизъм".

Двамата се срещнаха отново в Белия дом през февруари, този път без присъствието на журналисти.