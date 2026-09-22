СДП няма да подкрепи правителството на номинирания за премиер на Румъния Мурешан

Националното постоянно бюро на Социалдемократическата партия (СДП) реши да не подкрепя правителството, което ще сформира номинираният за премиер на Румъния Зигфрид Мурешан, предадса Ажерпрес. Решението е било взето единодушно.

Президентът Никушор Дан определи в четвъртък евродепутата Зигфрид Мурешан за кандидат за премиер след консултации с лидерите и представителите на парламентарно представените партии и политически групи. По думите на държавния глава Мурешан е получил най-много подкрепа по време на консултациите.

„Както СДП заяви преди три седмици в Синая, партията ще гласува единствено за правителство, в което самата тя участва. По този начин СДП слага край на продължаването на политики, които водят до обедняване на румънците и на румънската икономика", заяви председателят на СДП Сорин Гриндяну в централата на партията, предаде Ажерпрес.

Гриндяну заяви, че препоръката да не се подкрепя правителството на Мурешан ще бъде внесена за разглеждане в Националния политически съвет – уставния орган на партията, вземащ решения по този въпрос.

От своя страна номинираният за премиер Мурешан разкритикува ръководството на Социалдемократическата партия (СДП) за решението му да не подкрепи предложеното от него правителство, без да се запознае с управленската му програма или да проведе разговори, като заяви, че този ход ще задълбочи политическата криза в Румъния.

Мурешан отбеляза, че СДП е изправена пред избор - или да подкрепи предложеното от него правителство и да сложи край на политическата безизходица, или да го отхвърли и да удължи кризата.

Указът за назначаване на Зигфрид Мурешан за кандидат за министър-председател беше публикуван в румънския Държавен вестник.

Съгласно Конституцията на Румъния той има срок от десет дни да поиска вот на доверие от парламента за програмата и пълния състав на правителството.

Днес Мурешан ще представи управленска програма.

Мурешан заяви пред RFI Румъния, че ще предложи доброволно сливане на общини по модела на Република Молдова. Според него това ще ги направи по-ефективни, ще улесни усвояването на европейски средства и ще подобри обществените услуги. Той се обяви също за реформа на Националната служба за гражданство с цел ускоряване на обработката на заявленията за румънско гражданство на граждани на Република Молдова.