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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23603119 www.24chasa.bg

Мъж стреля по ученици край гимназия в Турция, има ранени

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Полиция

Въоръжен мъж откри стрелба близо до гимназия в Западна Турция, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на официални лица. Според информации в турските медии са ранени най-малко четирима души.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в район Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На мястото са изпратени полицейски и медицински екипи.

Новинарският канал „Хабер Тюрк"" съобщи, че при атаката са ранени най-малко четирима души – предимно ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.

Мотивът за нападението не е известен към момента.

Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.

През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточната провинция Кахраманмараш, убивайки девет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседната провинция Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

Полиция

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