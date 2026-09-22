Русия е поразила промишлени обекти в Украйна, убивайки трима

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Русия е поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украйна, убивайки трима души. Същевременно при неин удар е прекъснато електричеството за хиляди домакинства в северната част Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Силите на Москва едновременно са поразили промишлени предприятия в градовете Днепър, Кривой Рог и Павлоград в югоизточната Днепропетровска област, съобщи управителят ѝ Олександър Ханжа в приложението „Телеграм". Според него в град Днепър са убити трима души, а други шестима са ранени.

През последните месеци, на фона на застоя на фронтовата линия, Москва и Киев все по-често нанасят удари по предприятия, пристанища, логистични центрове и други икономически обекти, опитвайки се да подкопаят военния потенциал на противника.

Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украйна е включвала неуточнен брой противокорабни ракети „Оникс" и балистични ракети, както и четири крилати ракети и 212 дрона, съобщиха от украинските ВВС.

Руска атака срещу енергиен обект в съседен регион е оставила близо 100 000 потребители в северната Черниговска област без електричество, съобщиха от регионалното електроразпределение.

Москва извърши и масирана атака срещу централната Полтавска област, поразявайки промишлено предприятие и обект от критичната инфраструктура, заяви областният управител Виталий Дякивнич.