Най-малко осем са ранените при стрелбата близо до гимназия в Турция

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Най-малко осем са ранените при стрелбата близо до гимназия в Западна Турция от тази сутрин, съобщава Асошейтед прес, позовавайки се на официални лица. Според информацията заподозреният стрелец е арестуван.

Нападението е извършено пред професионална гимназия в окръг Тургутлу, провинция Маниса, се посочва в изявление на областната управа. На място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи.

Пострадалите са откарани в болници за лечение, съобщиха от управата, без да предоставят информация за състоянието им.

Мотивът за нападението се разследва, се добавя в съобщението.

„След инцидента заподозреният, за когото се смята, че е стрелял, беше задържан от силите за сигурност", се казва в изявлението.

Стрелбата е открита около 8 ч. местно време като мотивът на престъплението не е ясен.

По-рано Ройтерс съобщи, че стрелецът е избягал. Според информацията на Ройтерс двама от ранените са в критично състояние.

Новинарският канал „Хабер Тюрк" съобщи, че ранените при атаката вероятно са ученици. Според информацията нападателят е стрелял с ловна пушка по ученици, пристигащи в училището.

Турция беше разтърсена от два случая на стрелба в училища през тази година.

През април 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в провинция Шанлъурфа, в югоизточната част на страната. По-късно нападателят се самоуби.

На следващия ден 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в съседната провинция Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.