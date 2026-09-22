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Работник загина при инцидент на атракцион на „Окто...

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Работник загина при инцидент на атракцион на „Октоберфест“

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кадър: @OktoberfestTVde, youtube

Работник на атракцион на "Октоберфест" в Мюнхен почина от тежки наранявания, получени при инцидент. Властите разследват обстоятелствата около трагичния случай, станал в понеделник вечерта.

Инцидентът е станал на атракциона, на който гондола се издига много високо, преди да се спусне стремглаво. Полицията съобщи, че работникът очевидно бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което бил ударен от гондолата и получил тежки наранявания.

52-годишният мъж бил откаран в болница с животозастрашаващи наранявания, но по-късно починал, съобщават международни медии.

Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона бил отцепен по време на мащабната спешна операция.

191-ият Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световноизвестния фестивал на бирата всяка година. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието.

кадър: @OktoberfestTVde, youtube

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