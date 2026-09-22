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Тунли – раят за калиграфи, учени и поети в „Из Китай с Павел“ (Видео от Китай)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Благодарение на благоприятното си местоположение, заобиколено от вода и свързано със стари каменни мостове, Тунли е едно прекрасно „естествено фотостудио". Градът е обявен за „Национална туристическа атракция от степен 5A". В Тунли са запазени редица древни постройки от династиите Сун, Юан, Мин и Цин.

Едни от най-известните забележителности тук са „Градината за уединение и размисъл", която е обект от Списъка на световното културно наследство и е възпята от много поети, забележителните Три моста, улицата на династиите Мин и Цин, залата „Гънлъ", остров Луосин и много други красиви места, които се отличават с южнокитайски чар.

Тунли днес е предградие на град Суджоу, така двете места се считат за идеално място, където да се насладите на автентичния дух на старинните водни градове в Китай и на истинския спокоен живот в очарователния регион Дзяннан.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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