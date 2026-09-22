ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Четирима са задържани за стрелбата близо до гимназ...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23603423 www.24chasa.bg

По време на Празника на средата на есента и Националния празник се очаква засилен пътнически трафик

КМГ

1676
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

С настъпването на Празника на средата на есента и Националния празник на Китай се очаква на граничните пунктове в цялата страна да бъде отчетен пик на пътническия трафик, предаде КМГ. По данни на Националната имиграционна администрация на Китай средният дневен брой на пътниците, преминаващи през граничния контрол, се очаква да достигне 2,25 милиона по време на Празника на средата на есента и 2,15 милиона по време на почивните дни за Националния празник.

Пиковият поток от пътници, влизащи и излизащи от страната, се очаква да бъде основно на 25 и 27 септември, както и на 1 и 4 октомври. Очаква се броят на пътниците, преминаващи през граничния контрол за едно денонощие, да надхвърли 2,4 милиона.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)