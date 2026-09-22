По време на Празника на средата на есента и Националния празник се очаква засилен пътнически трафик

С настъпването на Празника на средата на есента и Националния празник на Китай се очаква на граничните пунктове в цялата страна да бъде отчетен пик на пътническия трафик, предаде КМГ. По данни на Националната имиграционна администрация на Китай средният дневен брой на пътниците, преминаващи през граничния контрол, се очаква да достигне 2,25 милиона по време на Празника на средата на есента и 2,15 милиона по време на почивните дни за Националния празник.

Пиковият поток от пътници, влизащи и излизащи от страната, се очаква да бъде основно на 25 и 27 септември, както и на 1 и 4 октомври. Очаква се броят на пътниците, преминаващи през граничния контрол за едно денонощие, да надхвърли 2,4 милиона.