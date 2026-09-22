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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23603495 www.24chasa.bg

В Китай бе представено интелигентно решение за строителство на тунели

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай представи интелигентно решение за строителство на тунели, изграждани чрез метода „пробиване и взривяване", което бележи навлизането в ерата на интелигентното строителство, съобщиха от Китайската железопътна група, цитирана от КМГ.

Решението е насочено към интелигентни сценарии за строителство на тунели и подземни проекти и създава интелигентна строителна система, интегрираща сензори на място, периферни изчисления и вземане на решения в облака, заявиха от Китайската тунелно-железопътна група, основен разработчик на решението.

Решението позволява интелигентни операции в множество строителни процеси, координирано управление на проектните дейности и бързо вземане на решения в множество корпоративни системи.

Решението за интелигентно строителство в момента се прилага в проекти, включително високоскоростната железопътна линия Чанша–Ганджоу, като предоставя възпроизводим модел за иновации в интелигентното строителство в тунелното и подземното инженерство.

С бързото развитие на технологиите за изкуствен интелект индустрията за тунелно инженерство преминава през цифрова и интелигентна трансформация. Компанията ще продължи да ускорява цифровата и интелигентната трансформация на тунелното и подземното инженерство, категорични са от Китайската тунелно-железопътна група.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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