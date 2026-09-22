Прокуратурата на Нидерландия глоби с 5 млн. евро банка Ю Би Ес за съдействие на лица, укриващи доходи

Швейцарската банка Ю Би Ес (UBS) се е споразумяла с нидерландската прокуратура да плати глоба от 5 милиона евро, съобщи „Алгемеен Дагблад", като цитира съобщение на държавното обвинение. Според прокуратурата „Креди Сюис" (Credit Suisse), която бе придобита от Ю Би Ес през 2023 г., в продължение на години е съдействала на лица, укриващи доходи.

Споразумението е по обвинение, че лица са прехвърлили средствата си в швейцарски банкови сметки, за да ги скрият от данъчните власти. „Креди Сюис" е бил съучастник в подаването на осемдесет неверни данъчни декларации.

Това се е случило в периода между 2005 и 2015 г. за дванадесет различни клиенти, пише изданието. Банката им е помагала да задържат банковата кореспонденция, улеснявала е откриването на анонимни сметки, предлагала е възможност при контакт с нейни служители да се използва кодово име и е помагала при учредяването на дружества в държави, които не обменят данъчна информация с Нидерландия.

Прокуратурата съобщава, че наказателното разследване, започнало през 2016 г., е насочено към самата банка, тъй като засегнатите лица в Нидерландия са имали предимно ролята на изпълнители.

Вероятността от повторение на пропуските е ограничена поради редица направени промени, гласи съобщението на сайта на прокуратурата. От лятото на 2014 г. „Креди Сюис" вече не обслужва „нелегални спестители". Освен това „Креди Сюис" е въвела политика за съответствие (политика за спазване на законите и нормативните актове), която насърчава спазването на данъчното законодателство от страна на клиентите.