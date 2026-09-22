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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23603682 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Китай е готов да работи със САЩ за обогатяване на отношения в духа на конструктивна стратегическа стабилност

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Министерството на външните работи на Китай публикува в социалните медии видеоклип, озаглавен „конструктивна стратегическа стабилност" в навечерието на предстоящото държавно посещение на председателя Си Дзинпин в САЩ, съобщава КМГ. По време на днешната пресконференция на министерството бе разяснено какво послание се отправя към САЩ и международната общност с това видео.

"Китай е готов да работи заедно със САЩ за обогатяване на съдържанието на отношенията между двете страни в духа на конструктивна стратегическа стабилност. Китай желае засилване на диалога и сътрудничеството, както и адекватно управление на различията, и непрекъснато подобряване на благосъстоянието на народите на двете държави. Китай е твърдо за насърчаването на мира, стабилността и просперитета в света", заяви говорителят Гуо Дзякун.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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