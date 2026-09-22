В Нанкин се проведе 8-ата министерска среща на АТИС за развитието на човешките ресурси

На 21 септември, като част от поредицата министерски срещи в рамките на "Годината на Китай" в АТИС през 2026 г., в Нанкин, провинция Дзянсу, се проведе осмата министерска среща на АТИС за развитието на човешките ресурси, съобщи КМГ.

На срещата бе приета "Съвместна декларация от осмата министерска среща на АТИС за развитието на човешките ресурси (Декларацията от Нанкин)", както и първият в историята на сътрудничеството на АТИС документ, фокусиран върху изкуствения интелект – "Изкуственият интелект като двигател на заетостта в Азиатско-тихоокеанския регион".

Предвид засилващата се тенденция към застаряване на населението и широкото прилагане на нови технологии, които оказват дълбоко влияние върху разработването и използването на човешките ресурси, участниците в срещата се съгласиха единодушно да реагират активно на новите промени на пазара на труда и да се възползват от новите възможности за развитие на човешките ресурси.